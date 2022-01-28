В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -5..-7, ночью похолодает до -13..-15. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег. Днём будет -3..-8 градусов, ночью -8..-10 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до -7..-9 градусов. Ночью похолодает до -13..-15 градусов. Ветер восточный до 12 метров в секунду.

В Актау будут осадки. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду.

Фото из архива "МГ" Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, в связи с чем на большей части страны пройдут осадки, ожидаются усиление ветра, метель и гололёд. Местами по республике прогнозируется туман.