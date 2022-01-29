- Для полного обновления городских автобусов поддержано наше обращение в областное управление транспорта и через НК СПК «Каспий» ведётся закуп ещё 16 автобусов Yutong. Они ожидаются в первом полугодии 2022 года, - сказал Ахметнабиев.

Как рассказали в пресс-службе акимата Мангистауской области, ещё в прошлом году автопарк приобрёл 10 новых Daewoo за 51,7 млн тенге каждый. Однако из-за пандемии доставить вовремя транспортные средства завод не мог. Директор автопарка Руслан Ахметнабиев ожидает прибытия новеньких автобусов в первом полугодии этого года. Они начнут курсировать по маршруту №2.Автобусы оснащены кондиционерами и пандусами.