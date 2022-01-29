Женщина сбросила девочку в вольер к медведю в зоопарке Ташкента
Медведь не тронул ребёнка, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: Александр Жудро
Случай произошёл 28 января. О нём рассказала администрация зоопарка в своём telegram-канале. Женщина, несмотря на попытки посетителей и работников парка остановить её, сбросила маленькую девочку в вольер к медведю.
- Медведь Зузу медленно спустился в ров, подошёл к девочке, понюхал и отошёл. Работники отдела «Хищные» быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошёл, - рассказали в зоопарке.
Девочку обследовала медсестра зоопарка. От падения с пятиметровой высоты она получила ушибы.
- Этот случай характеризует нашего медведя Зузу, как уравновешенного хищника, который не имеет озлобленности по отношению к человеку. Особенно хочется отметить результат правильного обращения сотрудников отдела с хищником в неволе, их доброе и бережное отношение к медведю, - отметили в парке.
Тем временем правоохранительные органы расследуют инцидент. Ташкентский зоопарк берёт на себя все расходы на оказание медицинской помощи.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!