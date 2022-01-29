Дополнительные средства могут выделить на программу льготного кредитования авто в Казахстане
Министерство индустрии и инфраструктурного развития рассматривает несколько вариантов перезапуска программы льготного автокредитования, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе министерства сообщили, что прорабатывают вопрос по выделению дополнительных бюджетных средств на программу льготного кредитования автомобилей. В стране также разработают новую программу. Пока рассматривается несколько вариантов.
- Один из вариантов отличается тем, что в него предлагается дополнительно включить подпрограмму по поддержке многодетных семей, работников силовых структур, медиков и учителей. Также рассматривается вариант с включением подпрограммы «Первый семейный автомобиль», - пояснили в МИИР.
Напомним, текущая программа разработана более семи лет назад. Она рассчитана на 20 лет. Общий лимит финансирования составляет 82 млрд тенге.
Условия программы льготного автокредитования:
стоимость одного легкового авто составляет не более 15 млн тенге;
срок кредитования – не более семи лет;
номинальная ставка вознаграждения для конечного заемщика не должна превышать 4% годовых;
при погашении конечным заемщиком займа перед БВУ допускается повторное кредитование покупателей легкового автотранспорта отечественного производства за счёт возвращенных средств.
По программе доступны машины отечественной сборки: Hyundai, KIA, JAC, Chevrolet, и LADA.
