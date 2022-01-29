- Один из вариантов отличается тем, что в него предлагается дополнительно включить подпрограмму по поддержке многодетных семей, работников силовых структур, медиков и учителей. Также рассматривается вариант с включением подпрограммы «Первый семейный автомобиль», - пояснили в МИИР.

стоимость одного легкового авто составляет не более 15 млн тенге;

срок кредитования – не более семи лет;

номинальная ставка вознаграждения для конечного заемщика не должна превышать 4% годовых;

при погашении конечным заемщиком займа перед БВУ допускается повторное кредитование покупателей легкового автотранспорта отечественного производства за счёт возвращенных средств.

В пресс-службе министерства сообщили, что прорабатывают вопрос по выделению дополнительных бюджетных средств на программу льготного кредитования автомобилей. В стране также разработают новую программу. Пока рассматривается несколько вариантов.Напомним, текущая программа разработана более семи лет назад. Она рассчитана на 20 лет. Общий лимит финансирования составляет 82 млрд тенге. Условия программы льготного автокредитования:По программе доступны машины отечественной сборки: Hyundai, KIA, JAC, Chevrolet, и LADA.