Эксклюзивное интервью покажут на двух казахстанских каналах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ценовое регулирование ГСМ, мораторий на повышение тарифов: Токаев провел совещание Фото с сайта Акорды Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
- Президент ответит на волнующие общество вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнёрами Казахстана, - написал Уали в Facebook.
Интервью покажут телеканалы «Хабар» и «Хабар-24» 29 января в 20:00.