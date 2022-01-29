- Президент ответит на волнующие общество вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнёрами Казахстана, - написал Уали в Facebook.

Фото с сайта Акорды Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.Интервью покажут телеканалы «Хабар» и «Хабар-24» 29 января в 20:00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.