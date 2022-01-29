Фото: Polisia.kz В пресс-службе МВД сообщили, что по согласованию с администрацией президента приказом министра Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов. Абай Куатбаевич Жусупов родился в 1978 году. В органах внутренних дел с 2003 года. Работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. С 2018 по 2020 годы работал первым заместителем начальника ДП Туркестанской области. С марта 2020 года возглавлял департамент по противодействию экстремизму МВД РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.