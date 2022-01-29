В страну доставили два миллиона доз, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Вакцинация подростков началась в Алматы В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили, что сегодня, 29 января, из Пекина в Алматы прибыла очередная партия вакцины VeroCell - два миллиона доз.
- Прибывшая вакцина после завершения процедуры стикерования, в оперативном порядке согласно разнарядки КСЭК МЗРК будет направлена в регионы страны. И в ближайшие дни будет доступна для вакцинации против коронавируса граждан Казахстан, сообщили в комиссии.
Напомним, вакцина одобрена ВОЗ. Противопоказания и побочные эффекты прописаны в постановлении санврача.