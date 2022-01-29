65 светофоров с велодорожками доукомплектуют велосветофорами, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Алматы появятся первые велосветофоры Изображение с сайта Pixabay Управление административной полиции Алматы озвучило планы по улучшению дорожной безопасности на этот год:
  • завершение строительства 30 светофоров;
  • завершение строительства 70 регулируемых пешеходных переходов;
  • завершение строительства 70 нерегулируемых пешеходных переходов;
  • на 70 улицах планируется нанести 200 тысяч квадратных метров линий дорожной разметки;
  • установка и восстановление 3 843 дорожных знаков;
  • установка дорожного ограждения на аварийно-опасных участках;
  • установка двух тысяч специальных столбиков;
  • доукомплектация 65 светофоров с велополосами велосветофорами.
В 2021 году первые велосветофоры стали появляться в ряде городов России. Там новшеству обрадовались не все. По мнению экспертов, работать они должны только во время велосезона, а не круглый год.