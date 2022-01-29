Фото: ДЧС Атырауской области В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что 29 января в 00:15 к спасателям поступило сообщение о том, что житель села Бейбарыс 1957 года рождения около 19:30 вышел из дома и не вернулся. Поисковые работы продолжаются. Совместно с сотрудниками полиции в поисках участвуют восемь работников ДЧС и две поисковые собаки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.