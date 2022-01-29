В ходе эксклюзивного интервью телеканалу «Хабар» президент Казахстана сказал, что аэропорт Алматы был захвачен для провоза боевиков. Алматы приходит в себя после погромов. Фото
- Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта, сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам президента, одна из бандитских группировок проживала в пятизвёздочном отеле.