Бандиты, которые участвовали в боевых действиях в Алматы, находились под действием наркотиков и не чувствовали боли. Об этом сказал Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью каналу «Хабар». Раненый солдат-срочник из ЗКО рассказал о беспорядках в Атырау По словам президента, сейчас следствие показывает, что бандиты, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, находились под воздействием наркотиков.
- У них пропало чувство боли. Если уже на заключительном этапе силовые органы начали применять оружие, стреляли во всяком случае по ногам, то они падали, но не чувствовали той боли, которую обычно чувствуют раненые. Это также говорит о тщательно спланированной операции, - сказал глава государства.
Также в ходе интервью президент сказал, что боевики прилетели из одного центральноазиатского города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.