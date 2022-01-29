Фото: Берік Уәли/Facebook В ходе эксклюзивного интервью телеканалу «Хабар» Касым-Жомарт Токаев рассказал о своём отношении к похвале. - Я отношусь отрицательно. Я воспитывался в совершенно специфических реалиях, где хвалебные оды просто отсутствовали. Уже не говорю о том, чтобы они приветствовались. Нет, такого никогда не было. Да и у меня пожизненный, я бы сказал природный иммунитет к подобного рода выступлениям. Но нашу интеллигенцию порой не переделаешь. Они воспитывались в совершенно других реалиях. И это сойдёт на нет, - сказал Касым-Жомарт Токаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.