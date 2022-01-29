В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -1..+1, ночью похолодает до -8..-10. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -6..-8 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер юго-западный до 16 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +5..+7 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

На большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут осадки преимущественно в виде снега. Прогнозируется усиление ветра, метель, гололёд, местами туман.