Президент отреагировал на видео с последствиями погрома кладбища в Алматинской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Токаев поручил главе МВД разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе Скриншот с видео Видео опубликовано в telegram-канале jexenews. На кадрах видны последствия погромов на православном кладбище в Уштобе. Кресты снесены, местами вырваны, также где-то отсутствуют ограды. Мужчина, снимающий видео, и его спутница пытались навести порядок на кладбище. Департамент полиции Алматинской области возбудил уголовное дело по статье «Вандализм». На инцидент отреагировал президент Казахстана. - Министру внутренних дел Е. Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область) с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону, - написал Касым-Жомарт Токаев в
