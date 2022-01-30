Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 9 475 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заражённых в Алматы (1 979) и Нур-Султане (1 441). В ЗКО за сутки ПЦР-тест показал положительный результат у 503 человек. Матрица эпидемиологической оценки сегодня изменилась, «жёлтая» зона больше не пустая. Теперь в ней находится Кызылординская область. В «зелёной» зоне располагается Туркестанская области. Все остальные регионы по-прежнему в «красной» зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.