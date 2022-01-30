- На основании выясненных обстоятельств и составленного акта начальника поезда проводник был снят с поезда на станции Есиль. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 3 статьи 440 КоАП РК (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения - совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания), - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Нарушителя выявили сотрудники транспортной полиции. При проверке они обнаружили нетрезвым 28-летнего проводника одного из вагонов поезда сообщением Алматы - Костанай.Материал направлен в районный суд Атбасара для принятия решения.