Спасатели провели и водолазный спуск в реку Урал, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего мужчины Фото: ДЧС Атырауской области В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили о ходе поисков мужчины, который вечером 28 января вышел из дома и до сих пор не вернулся.
- Поисковые работы осуществляются обходом близлежащей территории с привлечением кинологического расчёта, а также производится водолазный спуск в реку Урал, - сообщили в ведомстве.
В поисках задействованы шесть сотрудников и один кинологический расчёт ДЧС.