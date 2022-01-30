- 25-летний житель села Акжазык работает в ТОО региональным техническом специалистом с 2019 года. В его обязанности входит техническое обслуживание и инкассирование терминалов самообслуживания. Недостача обнаружилась в ходе ревизии, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В полицию обратился представитель компании, которая обслуживает терминалы. За два месяца - сентябрь и октябрь 2021 года, пропали 1 млн 774 тысячи и 485 тенге. Стражи порядка установили подозреваемого.Свою вину мужчина признал. Украденные деньги он потратил на личные нужны. В отношении него начато досудебное расследование.