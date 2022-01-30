Им оказался мужчина, страдающий психическим расстройством, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Токаев поручил главе МВД разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе Скриншот с видео В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что причастность задержанного 37-летнего жителя Уштобе подтверждается свидетельскими показаниями и результатами экспертиз.
- Фактов краж не выявлено. Досудебное расследование, предусмотренное статьёй 294 УК РК «Вандализм», продолжается. С учётом психического состояния подогреваемый госпитализирован в областной психоневрологический диспансер. Следственные мероприятия по факту находятся на особом контроле департамента, - отметили в ведомстве.
Видео с последствиями вандализма было опубликовано в сети. Кресты снесены, местами вырваны, также где-то отсутствовали ограды. Мужчина, снимающий видео, и его спутница пытались навести порядок на кладбище. На инцидент отреагировал президент Казахстана. В своём Twitter он написал, что поручил министру внутренних дел разыскать виновных. Как стало известно сейчас, акт вандализма был совершён 16 января. Пострадали 14 захоронений на краю кладбищу. Родственники усопших поставлены в известность.

odiFpWwxhn8

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.