- Фактов краж не выявлено. Досудебное расследование, предусмотренное статьёй 294 УК РК «Вандализм», продолжается. С учётом психического состояния подогреваемый госпитализирован в областной психоневрологический диспансер. Следственные мероприятия по факту находятся на особом контроле департамента, - отметили в ведомстве.Видео с последствиями вандализма было опубликовано в сети. Кресты снесены, местами вырваны, также где-то отсутствовали ограды. Мужчина, снимающий видео, и его спутница пытались навести порядок на кладбище. На инцидент отреагировал президент Казахстана. В своём Twitter он написал, что поручил министру внутренних дел разыскать виновных. Как стало известно сейчас, акт вандализма был совершён 16 января. Пострадали 14 захоронений на краю кладбищу. Родственники усопших поставлены в известность.
odiFpWwxhn8Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.