- В ходе следствия выяснилось, что эту стиральную машинку похититель за 30 000 тенге продал работнику магазина днём ранее. Пропив вырученные деньги, он решил её незаконно вернуть с целью дальнейшей перепродажи. Учитывая, три судимости и шесть лет проведённые за решёткой за различные кражи, суд Панфиловского района избрал подозреваемому меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей, - рассказали в полиции.

Изображение c сайта Pixabay В пресс-службе департамента полиции Алматинской области рассказали, что вора на краже поймали с поличным. Участковый заметил разбитое стекло в магазине и увидел удалявшегося от маркета мужчину со стиральной машинкой.Как оказалось, за последнее время опытный преступник совершил ещё шесть краж. Среди награбленного есть даже детская коляска, которую мужчина забрал из подъезда. Следствие продолжается.