У подозреваемого на счёту уже три судимости, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанец украл стильную машинку, которую продал днём ранее Изображение c сайта Pixabay В пресс-службе департамента полиции Алматинской области рассказали, что вора на краже поймали с поличным. Участковый заметил разбитое стекло в магазине и увидел удалявшегося от маркета мужчину со стиральной машинкой.
- В ходе следствия выяснилось, что эту стиральную машинку похититель за 30 000 тенге продал работнику магазина днём ранее. Пропив вырученные деньги, он решил её незаконно вернуть с целью дальнейшей перепродажи. Учитывая, три судимости и шесть лет проведённые за решёткой за различные кражи, суд Панфиловского района избрал подозреваемому меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей, - рассказали в полиции.
Как оказалось, за последнее время опытный преступник совершил ещё шесть краж. Среди награбленного есть даже детская коляска, которую мужчина забрал из подъезда. Следствие продолжается.