31 января на юге ЗКО ожидается туман и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Черновик На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидаются усиление ветра, метель и гололёд.
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -1..-3, ночью похолодает до -2..-4. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается снег. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -5..-7 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём ожидается до -1..-3 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +4..+6 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.
