В области по-прежнему нестабильная эпидемиологическая ситуация, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Занятия у второй смены отменили в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента эпидемиологического контроля по ЗКО, с начала этого года COVID-19 заболели 379 школьников и 175 учителей.
- 43 класса в 19 школах ЗКО были закрыты на карантин. Также были закрыты 53 группы в 38 детских садах, - отметили в пресс-службе ведомства.
Всего с начала года коронавирусом заболел 41 ребёнок, посещающий детский сад. Напомним, по распространению COVID-19 ЗКО находится в "красной" зоне. Сегодня, 28 января, все регионы оказались в опасной зоне. Тем не менее карантинные ограничения в отношении работы бизнеса пересмотрели. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.