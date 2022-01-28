Очередной нарушитель снял пранк в метро Алматы. Его уже ищут
Полиция устанавливает личность героя роликов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
На видео с двумя пранками отреагировал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов. В первом ролике мужчина громко разговаривает по телефону в вагоне метро, используя «бандитский» жаргон. На втором видео этот же молодой человек лёжа съезжает вниз по эскалатору, что-то громко выкрикивая. Стоит отметить, что рядом с ним едут люди, которые не обращают никакого внимания на странное поведение пранкера.
- Нами начата соответствующая проверка по установлению правонарушителя. Исследование обстоятельств поручено сотрудникам управления полиции Бостандыкского района. Результаты принятых мер будут дополнительно опубликованы, - написал Рустам Абдрахманов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее за пранк в метро к ответственности привлекли двух молодых людей. Они зашли в вагон с большой колонкой и внезапно громко включили музыку.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!