- Это очень волнующее событие для всех нас. Мы настроены оптимистично и готовы стараться изо всех сил на таких важных соревнованиях. Мы не прерывали свою подготовку, несмотря ни на что, - сказал знаменосец и лидер команды по шорт-треку Абзал Ажгалиев.

В пресс-службе Национального Олимпийского комитета Казахстана сообщили, что все спортсмены и тренеры последние недели перед вылетом провели в условиях карантина. В Китай их доставили на специальном рейсе с учётом всех мер безопасности. Первым рейсом вылетели команды по конькобежному спорту, шорт-треку, фристайлу-могул, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.Напомним, торжественная церемония открытия зимней Олимпиады состоится 4 февраля. Фото: Сали Сабиров, Владислав Семёнов, НОК Казахстана