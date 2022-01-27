- По прибытию на место происшествия сотрудниками было установлено, что напротив магазина «Анвар» на регулируемом пешеходном переходе 41-летний водитель ПАЗа допустил наезд на несовершеннолетнего 2013 года рождения, - информировали в департаменте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Иллюстративное фото из архива "МГ" Наезд произошёл на улице Молдагуловой. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что вызов о ДТП к ним поступил в 19:46 27 января.Ребёнка госпитализировали в больницу. В пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, у ребёнка выявлены ушибы. После осмотра его направили на амбулаторное наблюдение.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.