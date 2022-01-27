28 января на западе и севере ЗКО ожидается туман. Сильный туман и гололед ожидается в ЗКО Фото из архива "МГ" Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана – пройдут осадки, ожидаются усиление ветра, метель и гололёд. Местами по республике прогнозируется туман.  
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -7..-9, ночью похолодает до -13..-15. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается снег. Днём будет -2..-4 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер северо-восточный до 11 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём ожидается до -6..-8 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +1..+3 градусов, ночью опустятся до -2..-4 градусов. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.
