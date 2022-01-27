Соответствующее постановление подписала исполняющий обязанности главного государственного санврача Айжан Есмагамбетова, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». МЦРИАП прокомментировало информацию о передаче данных Ashyq в налоговую Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно новому постановлению, для объектов - участников Ashyq в будние и выходные дни исключены ограничения к режиму работы по времени. Сняты ограничения для объектов, работающих по «зелёному» статусу у персонала и посетителей, независимо от зоны эпидемиологического риска. Это - проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов, деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей (непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 квадратных метров и продовольственные с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров), бассейны. При условии наличия «синего» или «зелёного» статуса у посетителей, в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зелёной» зоне – деятельность участников Ashyq будет осуществлять без ограничений, в «жёлтой» и «красной» зонах – послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости. Независимо от зоны эпидемиологического риска сохраняется вход без ограничений при наличии «синего» статуса для:
  • объектов, осуществляющих межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки;
  • отелей, гостиниц;
  • аэропортов, железнодорожных, водных и автовокзалов, речных и морских портов;
  • автостанций и пунктов обслуживания пассажиров;
  • ЦОНов, отделений АО «Казпочта», банков;
  • салонов красоты, СПА-центров;
  • крытых рынков, объектов общепита по типу столовых, организаций дошкольного и дополнительного образования.
Сняты ограничения на деятельность саун, бань, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1000 квадратных метров, вход в которые также будет по «синему» статусу во всех регионах, независимо от зоны эпидемиологического риска. Сняты ограничения в «зелёной» зоне, при наличии «синего» статуса у посетителей, для объектов общепита по типу ресторанов и кафе, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей (бильярдные, боулинги, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, океанариум, компьютерные и лотерейные клубы, букмекерские). Кроме того увеличена их заполняемость в «жёлтой» зоне – с 50% до 70% и в «красной» – с 30 до 60%. Заполняемость будет определяться в зависимости от проектной мощности объекта. Постановление вступило в силу со дня подписания - 27 января. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке. Напомним, ковидные ограничения пересмотрела МВК 24 января.