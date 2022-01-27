- По выезду сотрудниками полиции на место происшествия было установлено, что 30-летний водитель ВАЗ-2107, не уступив дорогу, допустил столкновение с KIA Sportage, за рулём которого был мужчина 1985 года рождения. В результате ДТП пострадал пассажир ВАЗа, он был доставлен в больницу. На месте сотрудникам полиции проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Авария произошла около 19 часов на пересечении улиц Гагарина и С. Датова.В пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, в 103 вызов поступил в 18:59. Медики оказали помощь мужчине 1980 года рождения (ушибы лобной области и грудной клетки) и мужчине 1991 года рождения (ушибленная рана височной области справа).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.