- Если данные меры не снижают агрессию, то почему бы эти средства не направить на финансирование приютов для собак, чтобы раз и навсегда решить эту проблему. Или же обеспечить на эти деньги бесплатное чипирование всех животных, - предложила инспектор партийного контроля.

- Мы живем в районе СОШ №32. У меня трое детей и каждого из них я провожаю, потому что боюсь, что покусают четвероногие. Вы только представьте, чтобы зайти в подъезд, мне приходится носить с собой петарду. Поджигаем, отпугиваем собак и забегаем домой. Это немыслимо. У нас только насчитывается девять местных особей и сколько ещё прибегают с соседних дворов.... Все собаки очень крупные. Они так и ждут, что их покормят, - рассказала Камилла Утегалиева.

- В экстренных случаях, когда собака агрессивная, мы можем её уничтожить. К нам часто звонят со второго рабочего посёлка. Но дело в том, что когда приезжает бригада, зоозащитники запирают собак у себя во дворах и не дают нам их отловить. Такие же случаи повторяются и по улице Свердлова. Я хочу призвать владельцев домашних животных быть более ответственными. К примеру, за последние три вызова в Зачаганске нами было уничтожено 58 голов собак, и более десяти из них были с ошейниками, - сказал Гадилбек Алибеков. - Вообще при отлове 80% собак ухоженные и домашние.

- Я всё понимаю, в городе сложно найти хозяина собаки, если она при этом нечипированная. Но аналогичные жалобы поступают и из сел. Но там то знают хозяев каждой коровы и собаки, почему там не привлекают к ответственности владельцев? Это уже свои обязанности не выполняют должным образом участковые инспектора. Ведь нужно принимать меры сейчас, а не ждать, пока собака покусает ребёнка, - заявила инспектор партийного контроля.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 27 января, состоялась онлайн-встреча по вопросу бродячих собак с участием председателей родительских комитетов школьных и дошкольных организаций, а также представителей областного управления ветеринарии и зоозащитников. Инспектор комиссии партийного контроля Nur Otan по ЗКО Афиза Семгалиева отметила, что из республиканского бюджета ежегодно выделяются средства на биостерилизацию собак. К примеру на 2020-2022 годы для ЗКО выделяли 149 миллионов тенге. В этом году выделили 65 миллионов тенге. Также Афиза Семгалиева озвучила ответ на запрос от руководителя ветстанции, что биостерелизация не помогает, а вернее не снижает агрессию собак: у кабеля снижается тестостерон, а у сучек наоборот он повышается, что напрямую влияет на агрессию.Также в ходе заседания выступили представители родительских комитетов. Жители Уральска говорят, что проблема бродячих собак в связи со стерилизацией только усугубилась и никто не может дать гарантии, что животное не покусает ребенка. На огромные стаи бездомных животных пожаловались жители второго рабочего поселка, Зачаганска, района остановки Детсад.Также женщина отметила, что ночью эти собаки также не дают покоя: собираются в стаи, громко лают, рычат, дерутся. Директор Уральской городской ветеринарной станции Гадилбек Алибеков пояснил, что у них очень много вызовов и бригада отлова работает ежедневно.Афиза Семгалиева отметила, что в работе должны принимать участие участковые, которые должны привлекать к ответственности владельцев собак за нарушение правил содержания.Афиза Семгалиева отметила, что уже люди сами начали принимать меры по уничтожению животных и это неправильно. Поэтому после завершения заседания она составит протокольное поручение, чтобы его направить в правоохранительные органы для принятия более эффективных мер для безопасности местного населения, а после этого поручение будет направлено в ветстанцию. Также она попросила прийти уральцев в здание партии Nur Otan, подписать протокольное поручение и указать наибольшее скопление бездомных и агрессивных собак для принятия дальнейших мер.