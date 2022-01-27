Уральцы жалуются на стаи голодных, агрессивных бродячих собак, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 27 января, состоялась онлайн-встреча по вопросу бродячих собак с участием председателей родительских комитетов школьных и дошкольных организаций, а также представителей областного управления ветеринарии и зоозащитников.
Инспектор комиссии партийного контроля Nur Otan по ЗКО Афиза Семгалиева отметила, что из республиканского бюджета ежегодно выделяются средства на биостерилизацию собак. К примеру на 2020-2022 годы для ЗКО выделяли 149 миллионов тенге. В этом году выделили 65 миллионов тенге.
Также Афиза Семгалиева озвучила ответ на запрос от руководителя ветстанции, что биостерелизация не помогает, а вернее не снижает агрессию собак: у кабеля снижается тестостерон, а у сучек наоборот он повышается, что напрямую влияет на агрессию.
- Если данные меры не снижают агрессию, то почему бы эти средства не направить на финансирование приютов для собак, чтобы раз и навсегда решить эту проблему. Или же обеспечить на эти деньги бесплатное чипирование всех животных, - предложила инспектор партийного контроля.
Также в ходе заседания выступили представители родительских комитетов. Жители Уральска говорят, что проблема бродячих собак в связи со стерилизацией только усугубилась и никто не может дать гарантии, что животное не покусает ребенка.
На огромные стаи бездомных животных пожаловались жители второго рабочего поселка, Зачаганска, района остановки Детсад.
- Мы живем в районе СОШ №32. У меня трое детей и каждого из них я провожаю, потому что боюсь, что покусают четвероногие. Вы только представьте, чтобы зайти в подъезд, мне приходится носить с собой петарду. Поджигаем, отпугиваем собак и забегаем домой. Это немыслимо. У нас только насчитывается девять местных особей и сколько ещё прибегают с соседних дворов.... Все собаки очень крупные. Они так и ждут, что их покормят, - рассказала Камилла Утегалиева.
Также женщина отметила, что ночью эти собаки также не дают покоя: собираются в стаи, громко лают, рычат, дерутся.
Директор Уральской городской ветеринарной станции Гадилбек Алибеков пояснил, что у них очень много вызовов и бригада отлова работает ежедневно.
- В экстренных случаях, когда собака агрессивная, мы можем её уничтожить. К нам часто звонят со второго рабочего посёлка. Но дело в том, что когда приезжает бригада, зоозащитники запирают собак у себя во дворах и не дают нам их отловить. Такие же случаи повторяются и по улице Свердлова. Я хочу призвать владельцев домашних животных быть более ответственными. К примеру, за последние три вызова в Зачаганске нами было уничтожено 58 голов собак, и более десяти из них были с ошейниками, - сказал Гадилбек Алибеков. - Вообще при отлове 80% собак ухоженные и домашние.
Афиза Семгалиева отметила, что в работе должны принимать участие участковые, которые должны привлекать к ответственности владельцев собак за нарушение правил содержания.
- Я всё понимаю, в городе сложно найти хозяина собаки, если она при этом нечипированная. Но аналогичные жалобы поступают и из сел. Но там то знают хозяев каждой коровы и собаки, почему там не привлекают к ответственности владельцев? Это уже свои обязанности не выполняют должным образом участковые инспектора. Ведь нужно принимать меры сейчас, а не ждать, пока собака покусает ребёнка, - заявила инспектор партийного контроля.
Афиза Семгалиева отметила, что уже люди сами начали принимать меры по уничтожению животных и это неправильно. Поэтому после завершения заседания она составит протокольное поручение, чтобы его направить в правоохранительные органы для принятия более эффективных мер для безопасности местного населения, а после этого поручение будет направлено в ветстанцию.
Также она попросила прийти уральцев в здание партии Nur Otan, подписать протокольное поручение и указать наибольшее скопление бездомных и агрессивных собак для принятия дальнейших мер.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.