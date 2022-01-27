- В ходе рабочей поездки проведена встреча с участниками внешнеэкономической деятельности, на которой были обсуждены вопросы повышения прозрачности ведения бизнеса на казахстанско-китайской границе. По итогам поездки от занимаемых должностей освобождены начальники приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь, - говорится в сообщении.

Фото: КТЖ Министр финансов Ерулан Жамаубаев и председатель правления «ҚТЖ» Нурлан Сауранбаев проверили работу порта KTZE-Khorgos Gateway, а также пунктов пропуска «Нур жолы» и «Алтынколь».Напомним, президент поручил провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.