Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В пресс-службе департамента полиции на транспорте рассказали, что с поезда «Нур-Султан – Оскемен» был снят 40-летний житель южной столицы. Мужчину высадили в Павлодаре за «плохое» поведение. Изрядно выпив, в 2:45 ночи пассажир мешал пассажирам спать и использовал в своей речи бранные слова.За распитие алкоголя и мелкое хулиганство пассажир должен выплатить штраф. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.