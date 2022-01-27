- В концепции развития Атырау также будет уделено внимание вопросам развития компактной застройки, реновации 10 основных и шесть малых улиц, реконструкции фасадов более 150 зданий на основных маршрутах, реконструкции 10 парков и скверов, - сказал Ускенбаев в ходе брифинга в СЦК.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что новые концепции развития западных городов разрабатываются совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана. По его словам, состояния инфраструктуры, жилых домов, благоустройства дворов и общественных пространств у двух западных городов схожие.Он подчеркнул, что окончательное решение по реализации инициатив будет принято по итогам народного голосования.