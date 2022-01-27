- Мы будем добиваться этой цели, несмотря на сопротивление, а где-то даже саботаж на уровне исполнения. Я прошу правительство заставить акимов выделить достаточно средств на государственные творческий и спортивный заказы. Так как регионы по-прежнему миллиардами выделяют деньги на содержание своих профессиональных команд, которых у них по одному виду спорта может быть не одна. А на сотни тысяч детей своего региона они выделяют очень мало денег. Бюджеты вы можете увидеть на сайте artsport.edu.kz и убедится в том, какое отношение имеют власти в своих регионах к детям и как они дорого ценят своих, зачастую даже не казахстанских, а экспатов спортсменов и профессиональные команды, - сказала Аружан Саин.

В ходе расширенного заседания коллегии министерства образования и науки Казахстана детский омбудсмен Аружан Саин в своём выступлении затронула не решённую проблему с массовым доступом детей к спорту. По её словам, необходимо развивать реформу по массовому детскому спорту и искусству. Глобальная цель реформы - охватить всех детей от четырёх до 18 лет, а это около 4,5 млн юных казахстанцев.По её словам, любой житель региона скажет, что возможность развития в спорте и искусстве своего ребёнка намного важнее, чем профессиональные команды, «которые даже не дают спортивного успеха».