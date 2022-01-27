- Усилим требования, введём изменения в правила размещения госзаказа, в том числе для обеспечения квалифицированными педагогами, безопасными и комфортными условиями, целевого расходования средств госзаказа и повышения качества услуг. Также планируется создание единой базы очерёдности в детские сады по всей стране для прозрачности распределения мест, адресности финансирования и исключения дублирования, - сказала Каринова.

Фото из архива "МГ" Первый вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова в ходе расширенного заседания коллегии ведомства анонсировала меры по повышению качества работы дошкольных организаций.Подробности, как будет работать система, пока неизвестны.