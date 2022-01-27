Преимущественное преобладание соискателей мужчин наблюдается в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске работница общежития украла у студентки ноутбук и золото Иллюстративное фото из архива "МГ" Центр развития трудовых ресурсов опубликовал анализ вакансий и резюме на электронной бирже труда за декабрь прошлого года. В том месяце спад размещённых вакансий произошёл в 11 из 17 регионов страны. Наибольший спад отмечался в Алматы и Актюбинской области. Среди квалифицированных профессий в декабре был высокий спрос на охранников, медицинских сестёр, водителей и воспитателей. Среди неквалифицированных профессий - подсобных рабочих.
- В целом по Казахстану женщины и мужчины размещают резюме практически в равной степени (49/51). Тем не менее, преимущественное преобладание соискателей мужчин наблюдается в промышленных западных Западно-Казахстанской (63% мужчин) и Актюбинской (58%) областях, а женщин – в городах республиканского значения: Алматы (60% женщин), Шымкент (58,5%) и Нур-Султан (58%)», – отметила управляющий директор ЦРТР Александра Молчановская.
Чаще всего резюме размещают лица в возрасте от 31 года до 40 лет (28%) и молодёжь от 16 до 25 лет (21%). Меньше всего ищут работу граждане старше 60 лет (менее 1%). По данным электронной биржи труда, к самым высокодоходным профессиям относятся инженеры по объективному контролю - в среднем им предлагалось 823 тысяч тенге в месяц. Также в список высокооплачиваемых вошли системные инженеры (733 тысячи тенге), корпоративные специалисты (723 тысячи тенге) и координаторы по базовому техническому обслуживанию (650 тысяч тенге).