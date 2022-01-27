ГСМ по стоимости, превышающей предельные цены, закупали акиматы Бурлинского сельского округа, Казталовского, Теректинского районов, АО «Жайыктеплоэнерго», областная станция скорой медицинской помощи, городская поликлиника №6, ГКП «Ақсайжылуқуат» , передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 

На Атырауском НПЗ завершили ремонт. Однако на уральских АЗС ситуация не изменилась Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан на своей странице в Facebook напомнил, что шестого января этого года в стране установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов. Бензин марки Аи-92 должен продаваться по цене, не превышающей 182 тенге за литр, а бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр. Дизельное топливо (летнее, межсезонное) не дороже 260 тенге за литр.
- Однако 10 января акимат Бурлинского сельского округа объявил закупки способом запроса ценовых предложений по приобретению «Бензин АИ-92» 5 245 литров на сумму более 1,1 миллиона тенге, 209,82 тенге за один литр. Победителем конкурса признан ТОО «МегаОйлОрал», предложивший 191,96 тенге за литр или 1 006 830 тенге за весь объем товара. В другом случае, 10 января АО «Жайыктеплоэнерго» заключило договор с ТОО «VenOil» о приобретении «Бензин АИ-92» в количестве 65 тысяч литров на сумму 12,9 миллионов тенге, то есть 199,36 тенге за один литр ГСМ. ГСМ. Этот же заказчик приобрел у поставщика бензин по 219,52 тенге за один литр, - написал правозащитник.
Кроме этого, по его словам, дизельное топливо Областная станция скорой медицинской помощи вовсе закупила по 385 тенге, тогда как предельная цена 260 тенге.
- Таким образом, акиматом Бурлинского сельского округа, АО «Жайыктеплоэнерго», Областная станция скорой медицинской помощи, Акиматом Казталовского района, Теректинская районная больница, Городская поликлиника №6, ГКП «Ақсайжылуқуат» допущены нарушения закона о государственных закупках, выразившиеся в приобретении товаров по цене, явно превышающую ту, которая установлена государством. Одной из задач государственной политики в сферах управления бюджетными средствами и противодействия коррупции является экономия и целесообразное расходование бюджетных средств. 21 января мы обратились в департамент агентства по защите и развитию конкуренции по ЗКО о привлечении поставщиков к административной ответственности, - заключил Бауыржан Ахметжан.
В департаменте агентства по защите и развитию конкуренции сообщили, что письмо от представителя РОО Бауыржана Ахметжана действительно поступило. - Оно было перенаправлено в наш департамент по регулированию естественных монополий. Данное письмо зарегистрировано и находится на рассмотрении, - сообщили в ведомстве.