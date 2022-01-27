ГСМ по стоимости, превышающей предельные цены, закупали акиматы Бурлинского сельского округа, Казталовского, Теректинского районов, АО «Жайыктеплоэнерго», областная станция скорой медицинской помощи, городская поликлиника №6, ГКП «Ақсайжылуқуат» , передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан на своей странице в Facebook напомнил, что шестого января этого года в стране установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов. Бензин марки Аи-92 должен продаваться по цене, не превышающей 182 тенге за литр, а бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр. Дизельное топливо (летнее, межсезонное) не дороже 260 тенге за литр.
- Однако 10 января акимат Бурлинского сельского округа объявил закупки способом запроса ценовых предложений по приобретению «Бензин АИ-92» 5 245 литров на сумму более 1,1 миллиона тенге, 209,82 тенге за один литр. Победителем конкурса признан ТОО «МегаОйлОрал», предложивший 191,96 тенге за литр или 1 006 830 тенге за весь объем товара. В другом случае, 10 января АО «Жайыктеплоэнерго» заключило договор с ТОО «VenOil» о приобретении «Бензин АИ-92» в количестве 65 тысяч литров на сумму 12,9 миллионов тенге, то есть 199,36 тенге за один литр ГСМ. ГСМ. Этот же заказчик приобрел у поставщика бензин по 219,52 тенге за один литр, - написал правозащитник.Кроме этого, по его словам, дизельное топливо Областная станция скорой медицинской помощи вовсе закупила по 385 тенге, тогда как предельная цена 260 тенге.
- Таким образом, акиматом Бурлинского сельского округа, АО «Жайыктеплоэнерго», Областная станция скорой медицинской помощи, Акиматом Казталовского района, Теректинская районная больница, Городская поликлиника №6, ГКП «Ақсайжылуқуат» допущены нарушения закона о государственных закупках, выразившиеся в приобретении товаров по цене, явно превышающую ту, которая установлена государством. Одной из задач государственной политики в сферах управления бюджетными средствами и противодействия коррупции является экономия и целесообразное расходование бюджетных средств. 21 января мы обратились в департамент агентства по защите и развитию конкуренции по ЗКО о привлечении поставщиков к административной ответственности, - заключил Бауыржан Ахметжан.В департаменте агентства по защите и развитию конкуренции сообщили, что письмо от представителя РОО Бауыржана Ахметжана действительно поступило. - Оно было перенаправлено в наш департамент по регулированию естественных монополий. Данное письмо зарегистрировано и находится на рассмотрении, - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.