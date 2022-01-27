- В прошлом году мы обошли почти весь город, вручали уведомления. Кого не было дома, оставляли в дверях и заборах. Как оказалось, желающих чипировать своих животных совсем малость. Всего было чипировано и поставлено на учет более 500 собак и кошек, - сказал директор ветстанции.Гадилбек Алибеков заверил, что для животного процедура чипирования практически безболезненная. - Это как маленький укольчик, который делают в районе холки и шеи с помощью одноразового шприца, в который внедрен чип. У нас это стоит 500 тенге, с выездом ветврача на дом 1 700 тенге, - пояснил спикер. Кроме того, директор ветстанции отметил, что уже началась проверка и выявление не чипированных домашних животных. Уже насчиталось 45 владельцев питомцев. Их привлекут к ответственности согласно статьи 408 КоАП РК "Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек". К слову, на первый раз сотрудники полиции делают предупреждение. Если нарушение не будет устранено, тогда владельцы животных должны будут оплатить штраф в размере трёх МРП (более девяти тысячи тенге). Между тем чипировать животных можно в любой ветеринарной клинике, а внести в базу данных в Уральской городской ветеринарной станции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.