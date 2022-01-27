Согласно правилам содержания кошек и собак, чипирование является обязательной процедурой, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске 45 владельцев животных привлекут к ответственности за отсутствие чипирования Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора Уральской городской ветеринарной станции Гадилбека Алибекова, ещё в прошлом году были внесены изменения в правила содержания собак и кошек - ещё один пункт, согласно которому животные должны быть обязательно чипированы.
- В прошлом году мы обошли почти весь город, вручали уведомления. Кого не было дома, оставляли в дверях и заборах. Как оказалось, желающих чипировать своих животных совсем малость. Всего было чипировано и поставлено на учет более 500 собак и кошек, - сказал директор ветстанции.
Гадилбек Алибеков заверил, что для животного процедура чипирования практически безболезненная. - Это как маленький укольчик, который делают в районе холки и шеи с помощью одноразового шприца, в который внедрен чип. У нас это стоит 500 тенге, с выездом ветврача на дом 1 700 тенге, - пояснил спикер. Кроме того, директор ветстанции отметил, что уже началась проверка и выявление не чипированных домашних животных. Уже насчиталось 45 владельцев питомцев. Их привлекут к ответственности согласно статьи 408 КоАП РК "Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек". К слову, на первый раз сотрудники полиции делают предупреждение. Если нарушение не будет устранено, тогда владельцы животных должны будут оплатить штраф в размере трёх МРП (более девяти тысячи тенге). Между тем чипировать животных можно в любой ветеринарной клинике, а внести в базу данных в Уральской городской ветеринарной станции. В Уральске 45 владельцев животных привлекут к ответственности за отсутствие чипирования