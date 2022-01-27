Об этом сообщили в департаменте полиции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Актобе во время зачистки был ликвидирован участник террористической акции Скриншот с видео беспорядков в Актобе С четвёртого по седьмого января продолжался митинг на центральной площади в Актобе, протесты прошли и в районах. В Хромтауском районе жители перекрыли дорогу Самара - Шымкент, в Мугалжарском районе – железную дорогу. Аким позже сообщил, что были попытки перекрытия газо- и нефтепровода, и был захват аэропорта Актобе.
- По фактам организации актов терроризма, массовых беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на государственные здания и их захват возбуждено 14 уголовных дел, в органы полиции было доставлено около 1,5 тысячи человек, арестовали 16 человек, ещё трое находятся под домашним арестом, - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
Что касается административных дел, 339 из них пересмотрели по протестам прокуроров и жалобам адвокатов. По данным областного суда, изначально 45 человек по ним были оштрафованы, 294 арестованы. Апелляционная коллегия смягчила эти наказания. 294 арестованным сократили сроки ареста, 41 нарушителю штраф заменили на предупреждение, ещё по четырём делам снизили сумму штрафов. В основном административные наказания были вынесены за нарушение режима ЧП и порядка организации и проведения мирных митингов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП