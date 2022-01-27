- По фактам организации актов терроризма, массовых беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на государственные здания и их захват возбуждено 14 уголовных дел, в органы полиции было доставлено около 1,5 тысячи человек, арестовали 16 человек, ещё трое находятся под домашним арестом, - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.Что касается административных дел, 339 из них пересмотрели по протестам прокуроров и жалобам адвокатов. По данным областного суда, изначально 45 человек по ним были оштрафованы, 294 арестованы. Апелляционная коллегия смягчила эти наказания. 294 арестованным сократили сроки ареста, 41 нарушителю штраф заменили на предупреждение, ещё по четырём делам снизили сумму штрафов. В основном административные наказания были вынесены за нарушение режима ЧП и порядка организации и проведения мирных митингов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
