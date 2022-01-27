Фото с сайта премьер-министра РК Постановлением правительства Ерлан Киясов освобождён от должности вице-министра здравоохранения Казахстана - главного государственного санитарного врача РК согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра. Ерлан Киясов родился в 1973 году в Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 1990 году санитаром отделения реанимации и интенсивной терапии «Больницы Скорой Медицинской помощи Алматы». С 1999 по 2020 годы работал в структуре медицинского центра управления делами президента. В сентябре 2020 года был назначен вице-министром здравоохранения - главным государственным санитарным врачом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.