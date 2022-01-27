- Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет Безопасности и АНК должен возглавлять глава государства по своей должности. В то же время сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли ещё одну поправку. Из Закона «О Первом Президенте» исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней согласовываются с Елбасы. Таким образом, Сенат концептуально одобрил изменения в законодательство и принял решение вернуть в мажилис с этой поправкой, - отметила сенатор Ляззат Сулеймен.

Фото: elbasy.kz Сенаторы предлагают отменить необходимость согласования государственных инициатив с Елбасы, а также одобрили ранее предложенные мажилисом изменения и дополнения в законы «О Совете безопасности» и «Об Ассамблее народа Казахстана». Согласно поправкам, предполагается отмена права Елбасы на пожизненное председательство в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. При этом сенаторы добавили своё предложение и вернули законопроект на повторное рассмотрение в мажилис.Теперь поправку рассмотрят депутатами мажилиса. В случае принятия, законопроект будет считаться принятым, и будет направлен на подпись президенту.