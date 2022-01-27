- В результате столкновения трое пассажиров (две женщины 1987, 1988 годов рождения и мужчина 1976 года рождения) погибли на месте, другие три пассажира и водитель Volkswagen с различными телесными повреждениями доставлены в больницу, - информировали в ведомстве.

Фото: ДП ЗКО ДТП случилось в 8:50 27 января. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что водитель Volkswagen Sharan, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с припаркованным на обочине большегрузом Merсedes.По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух и более лиц). Стражи порядка напоминают участникам дорожного движения о необходимости быть бдительными и внимательными, строго соблюдать ПДД и правила эксплуатации транспортных средств.