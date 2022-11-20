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Социум

Близняшки родились в ЗКО накануне выборов

Теперь в семье счастливых родителей семеро детей. Фото: Областной перинатальный центр Как рассказали в Областном перинатальном центре, накануне выборов жительница посёлка Жанибек Эльмира Машаева родила близняшек. Девочки появились на свет с разницей в пять минут. Первая красавица весит 2 850 граммов и имеет рост 49 сантиметров. А её родная сестрёнка имеет вес 2 900 граммов и рост 50 сантиметров. По словам медиков, состояние девочек и родильницы удовлетворительное. К слову, семья уже воспитывает пятерых детей, теперь их стало семь. Молодые мамы также могут принять участие в выборах президента.
Дана Рахметова
Близняшки родились в ЗКО накануне выборов
Теперь в семье счастливых родителей семеро детей.
К полудню явка избирателей в ЗКО составила 27,5%
К полудню явка избирателей в ЗКО составила 27,5%
Фото: Областной перинатальный центр Как рассказали в Областном перинатальном центре, накануне выборов жительница посёлка Жанибек Эльмира Машаева родила близняшек. Девочки появились на свет с разницей в пять минут. Первая красавица весит 2 850 граммов и имеет рост 49 сантиметров. А её родная сестрёнка имеет вес 2 900 граммов и рост 50 сантиметров. По словам медиков, состояние девочек и родильницы удовлетворительное. К слову, семья уже воспитывает пятерых детей, теперь их стало семь. Молодые мамы также могут принять участие в выборах президента. Стоит отметить, что по данным ЦИК, к полудню проголосовали 38,55% казахстанцев, включённых в списки избирателей. Это более 4,6 миллионов человек. В ЗКО явка избирателей составила 27,55 %. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск ЗКО выборы

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