Близняшки родились в ЗКО накануне выборов

Теперь в семье счастливых родителей семеро детей. Фото: Областной перинатальный центр Как рассказали в Областном перинатальном центре, накануне выборов жительница посёлка Жанибек Эльмира Машаева родила близняшек. Девочки появились на свет с разницей в пять минут. Первая красавица весит 2 850 граммов и имеет рост 49 сантиметров. А её родная сестрёнка имеет вес 2 900 граммов и рост 50 сантиметров. По словам медиков, состояние девочек и родильницы удовлетворительное. К слову, семья уже воспитывает пятерых детей, теперь их стало семь. Молодые мамы также могут принять участие в выборах президента.