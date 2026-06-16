Американский блогер Джимми Дональдсон, более известный под псевдонимом MrBeast, установил новый рекорд на платформе YouTube. Он стал первым индивидуальным создателем контента в истории сервиса, чей основной канал преодолел отметку в 500 миллионов подписчиков. О достижении автор сообщил на своей официальной странице в Instagram.
Дональдсон зарегистрировал свой аккаунт на YouTube в феврале 2012 года в возрасте 13 лет под первоначальным названием "MrBeast6000". Первым вирусным видео, принесшим ему широкую известность, стал ролик 2017 года с подсчетом чисел до 100 000, собравший за несколько дней десятки тысяч просмотров.
Контент MrBeast характеризуется крупными бюджетами, масштабными челленджами и крупными денежными выплатами участникам видео.
Согласно статистическим данным, основную часть аудитории блогера составляет молодежный сегмент. Порядка 40% от общего числа подписчиков приходится на подростков в возрасте от 13 до 17 лет, еще 20% составляют пользователи в возрастной категории от 18 до 24 лет.
В связи с достижением нового рекорда Дональдсон опубликовал фотографию со своими памятными наградами от видеохостинга.
- Пришлось обновить стену с кнопками, - кратко прокомментировал ютубер.