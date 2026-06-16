Американский создатель контента Джимми Дональдсон стал первым индивидуальным автором, чей канал преодолел эту отметку.

Американский блогер Джимми Дональдсон, более известный под псевдонимом MrBeast, установил новый рекорд на платформе YouTube. Он стал первым индивидуальным создателем контента в истории сервиса, чей основной канал преодолел отметку в 500 миллионов подписчиков. О достижении автор сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Дональдсон зарегистрировал свой аккаунт на YouTube в феврале 2012 года в возрасте 13 лет под первоначальным названием "MrBeast6000". Первым вирусным видео, принесшим ему широкую известность, стал ролик 2017 года с подсчетом чисел до 100 000, собравший за несколько дней десятки тысяч просмотров.

Контент MrBeast характеризуется крупными бюджетами, масштабными челленджами и крупными денежными выплатами участникам видео.

Согласно статистическим данным, основную часть аудитории блогера составляет молодежный сегмент. Порядка 40% от общего числа подписчиков приходится на подростков в возрасте от 13 до 17 лет, еще 20% составляют пользователи в возрастной категории от 18 до 24 лет.

В связи с достижением нового рекорда Дональдсон опубликовал фотографию со своими памятными наградами от видеохостинга.