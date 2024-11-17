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Происшествия Социум

Блогер выплатит 850 тысяч тенге предпринимателям в Атырау

Суд взыскал с блогера в пользу истцов 850 тысяч тенге компенсации морального вреда и обязал её опровергнуть в прямом эфире в соцсетях ложную информацию о том, что в ресторане работают подростки.
Кристина Кобина
Блогер выплатит 850 тысяч тенге предпринимателям в Атырау

В Атырауском горсуде рассмотрели гражданское дело по иску двух предпринимателей к блогеру о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Судом установлено, что блогер пришла в магазин и выразила недовольство владелице торговой точки по поводу товаров. Между ними завязалась потсовка. Блогер сняла всё на видео. Также происходящее сняла на видео и разместила в соцсетях дочь хозяйки магазина. Дело дошло до суда, и обеих женщин привлекли к административной ответственности за хулиганство. 

В следующем деле блогер пришла на свадьбу в ресторан и начала транслировать торжество в прямом эфире, указывая, что там работают несовершеннолетние. Свадьба сорвалась, гости разошлись, а заказчик отказался платить за несостоявшийся банкет. Ресторатор подала в суд на блогера, та в свою очередь направила встречный иск к истцам, указывая, что дочь хозяйки магазина выложила видео ссоры с её участием без согласия.

— Суд взыскал с блогера в пользу истцов 850 тысяч тенге компенсации морального вреда и обязал её опровергнуть в прямом эфире в соцсетях ложную информацию о том, что в ресторане работают подростки. Встречный иск блогера удовлетворен частично: с истцов взыскали 250 тысяч тенге компенсациии морального вреда за незаконное использование изображения без ее согласия, размещенного в социальных сетях, — пояснили в Атырауском городском суде.

К слову, решение суда не вступило в законную силу.

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