Товары с истекшим скором годности продавали в магазинах Уральска

В ЗКО было отобрано 32 вида продуктов, включая колбасы, сосиски, молочные продукты (молоко, сметана, сгущенное молоко), лапшу быстрого приготовления, чипсы, шоколадные конфеты, рыбные консервы и другие товары. Все они направлены в лаборатории для анализа.

В департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО сообщили, что в области было отобрано 32 вида продуктов, включая колбасы, сосиски, молочные продукты (молоко, сметана, сгущенное молоко), лапшу быстрого приготовления, чипсы, шоколадные конфеты, рыбные консервы и другие товары. Все они направлены в лаборатории для анализа.

— Исследования выявили нарушения требований Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 022/2011, касающегося маркировки. Например, на таких продуктах, как кондитерские изделия HARIBO Sguishy (Турция), масло «Lazzat» (Узбекистан), лапша с индейкой (Китай) и других, отсутствовала информация на русском и казахском языках о названии, составе, дате изготовления, сроке годности и других важных сведениях. Также не был указан единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза, — сообщили в ведомстве.

В департаменте уточнили, что проверка затронула товары, которые ежедневно продаются в магазинах Уральска, включая полуфабрикаты, колбасы, шоколадные пасты и другие продукты. Экспертиза маркировки показала, что на упаковках не указывались вес, информация на государственном языке и рекомендации по использованию для людей с аллергией. Также отсутствовали сведения о наличии компонентов с ГМО, что ставит под сомнение полную безопасность данных продуктов.

Кроме того, в одном из магазинов Уральска обнаружили просроченный мясной продукт – сервелат мускатный. Проверка показала наличие плесени, что свидетельствует о нарушении условий хранения. В корейском магазине нашли товар с истекшим сроком годности.