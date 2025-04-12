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Происшествия Социум

Блогера Темирлана Енсебека приговорили к 5 годам ограничения свободы

11 апреля Наурызбайский районный суд Алматы вынес приговор администратору сатирического паблика Qaznews24 Темирлану Енсебеку.
Кристина Кобина
Блогера Темирлана Енсебека приговорили к 5 годам ограничения свободы

11 апреля Наурызбайский районный суд Алматы вынес приговор администратору сатирического паблика Qaznews24 Темирлану Енсебеку, обвиняемого в разжигании национальной розни в социальных сетях.

В суде сообщили, что подсудимый, являясь администратором Instagram-паблика с аудиторией более 34 тысяч человек, разместил пост, который сопровождался музыкальной композицией с текстом, содержащим грубую нецензурную лексику, направленную на публичное оскорбление национальной чести и достоинства представителей другого этноса.

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— Подобные действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа, являющихся одними из основополагающих принципов Республики Казахстан. Вину подсудимого подтверждают материалы дела, включая заключение судебной психолого-филологической экспертизы, протоколы допросов и вещественные доказательства, — сообщили в суде.

Сам Темирлан Енсебек вину не признал.  При вынесении решения суд учёл, что подсудимый ранее не был судим, но при этом не раскаялся.

— Суд назначил подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, в виде пяти лет ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определённой деятельностью, – сообщили в пресс-службе суда.  

Приговор суда не вступил в законную силу.

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