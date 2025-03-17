Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

БҚО-да қарғын судың қаупінен бөгет жырылды

Бәйтерек ауданына қарасты Махамбет ауылында бөгетті жырды.
Ажар Хамитова
БҚО-да қарғын судың қаупінен бөгет жырылды

Бәйтерек ауданына қарасты Махамбет ауылында бөгет жырылды. Қарғын су ауылға қауіп төндіргесін ауыл әкімі түнгі 03:30 шамасында бөгетті жырып, қар суын Шаған өзеніне ағызып жіберуге шешім қабылданыпты. Қазіргі таңда ауыл тұрғындарына келетін қауіп жоқ көрінеді.

— Қазір суларын ағызып жіберді. Әлі су ағып жатыр. Қазір су азайғаннан кейін, қайтадан жауып тастайды. Қайта қалпына келтіру жұмыстарын жер кепкеннен кейін істейді,- дейді  Бәйтерек ауданының әкімі Марат Тоқжанов.

Главный баннер

Бәйтерек ауданы әкімдігінің хабарлауы бойынша, қазір тұрғындарға келетін қауіп жоқ. Бөгетті «БайтерекЖолҚұрылыс» ЖШС қайта қалпына келтірмек.

Бәйтерек ауданы Махамбет ауылы бөгет жырды көктемгі су тасқыны қарғын су

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article