БҚО-да инвестордың құқығы қорғалды

Батыс Қазақстан облысында «Zhaik Petroleum Ltd» ЖШС инвестициялық жобасын орындауда, қиындыққа тап болған. Компанияға жобаның орналасқан жеріне теміржол желісін өткізу керек екен. Алайда, жауапты мемлекеттік органдар қаржы жоқ деген сылтаумен инвестордың өтінішін орындамай, уақыт созып келіпті. Амалы таусылған инвестор облыстық прокуратураға шағымданған. Прокурорлар фронт-кеңсе отырысын ұйымдастырыпты. Нәтижесінде Батыс Қазақстан облысы, энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы темір жол желісін саламыз деп шешім қабылдады.
Қазіргі таңда 1,120 миллиард теңгені құрайтын теміржол желісі сұраған аумаққа жеткізу жұмыстары аяқталыпты. Қыруар қаржы мемлекет есебінен бөлінді.
Инвестор болса, «Метанолды өндіруге арналған газ-химиялық кешенін салу» инвестициялық жобасын жүзеге асыру жұмысын жалғастыруда.