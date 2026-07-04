Богатые стали еще богаче: количество миллиардеров побило рекорд

Число миллиардеров в мире за год увеличилось на 383 человека, что соответствует росту на 13,1%. Такие данные приводятся в Global Wealth Report 2026, передает МойГород.

Больше всего обладателей миллиардных состояний по-прежнему проживает в США, свыше тысячи человек. Далее следуют Китай (562 миллиардера), Индия (211), Германия (193) и Россия (122).

При этом большинство представителей списка владеют капиталом менее 50 млрд долларов. Лишь 18 человек имеют состояние от 50 до 100 млрд долларов, а еще 19 - более 100 млрд долларов. Из них 15 проживают в США.

Исследование также показало, что совокупное состояние миллиардеров за год в среднем выросло почти на четверть. Однако темпы увеличения капитала заметно различались в зависимости от страны.

Так, в Южной Корее и Венгрии состояние миллиардеров более чем удвоилось. В Чили рост составил почти 80%, в Чехии и Мексике - около 60%, а в Бразилии и Греции превысил 50%.

Эксперты отмечают, что в некоторых государствах рост объясняется не только увеличением капиталов уже существующих миллиардеров, но и появлением новых представителей клуба сверхбогатых.

В целом мировое личное благосостояние в 2025 году выросло на 10,8% - это самый высокий показатель за последние несколько лет. При этом аналитики подчеркивают, что разрыв между наиболее обеспеченными людьми и остальной частью населения продолжает увеличиваться.