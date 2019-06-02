Фестиваль боевых искусств прошел в Уральске, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1 июня на площади Первого Президента состоялось открытие фестиваля боевых искусств. Как рассказали организаторы, мероприятие проводится согласно графику, утвержденному республиканской ассоциацией боевых искусств. – Ассоциация объединяет в себя все виды боевых искусств, которые не вошли в список олимпийских видов борьбы. В нашей области в этот список входят 12 видов спорта, такие как самбо, боевое самбо, ММА, гремплинг, карате киокушинкай, тайский бокс и так далее. Главная цель проведения фестиваля - это объединение всех этих видов спорта, а также показать нашим жителям, что у нас в городе есть такие виды спорта и ими успешно занимаются наши спортсмены. Наш фестиваль проводится в День защиты детей и это очень символично. Мы приглашаем юных жителей нашего города заниматься спортом, побеждать и добиваться своих целей, - рассказала руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Асия Аманбаева. На площади собрались около 100 спортсменов, которые продемонстрировали свои умения и навыки. По словам жительницы города Жанны Азаматовой, трое её сыновей занимаются таэквондо и являются победителями множественных соревнований. – У меня трое сыновей. Младшему сыну Ади восемь лет, пять из них он занимается спортом и он является чемпионом кубка мира. Средний сын Алессандро является кандидатом в мастера спорта РК, чемпионом Азии, чемпионом кубка мира и является абсолютным чемпионом РК и входит в национальную сборную Казахстана. Старший сын Рамиз также является чемпионом страны, но с ним мы больше времени уделяем учебе, поэтому не можем участвовать в выездных соревнованиях. Я считаю, что восточные единоборства зарождают характер с самого начала, с самого детства. Они учат не сдаваться, ставить перед собой цели и добиваться их. Не обязательно, чтоб мои дети всю жизнь занимались спортом, я лишь хочу, чтобы в них был стержень и характер. Для сегодняшнего фестиваля мы подготовили пятиминутную программу - разбивание досок и спарринг, - рассказала мама братьев Карбоне Жанна Азаматова. Фото Медета МЕДРЕСОВА